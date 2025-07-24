Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilen törende, Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nden (PAEM) mezun olan adaylar, resmi olarak görevlerine başladı.

Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bugün toplam 8.238 öğrencimizi mezun ediyor, onların heyecanını ve sevincini paylaşıyoruz” diyerek yeni göreve başlayan personelin teşkilata güç katacağını ifade etti.

Detaylar Şu Şekilde:

PAEM'den 362 öğrenci,

PMYO’dan 2.441 öğrenci,

POMEM'den ise 5.604 öğrenci mezun oldu.

Bu kapsamda mezuniyetlerini tamamlayan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün farklı birimlerinde görev yapmaya başlayacak.

Sırada Yeni Alımlar Var

Mezuniyet sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yeni alımlara çevrildi. İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi’nin planlamalarına göre, önümüzdeki süreçte toplamda 12 bin 700 polis memuru ve komiser yardımcısı kadrosu için alım yapılması planlanıyor.

Beklenen Alımlar Şöyle:

33. Dönem POMEM kapsamında: Ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 10 bin polis alımı yapılması öngörülüyor. Bu alımın 2026 yılı sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeni PMYO alımları kapsamında: En az lise mezunu adaylardan 2.500 polis memuru ve 200 komiser yardımcısı alınacak. İlgili ilanların Temmuz 2025 son haftasında yayımlanması bekleniyor.

POMEM Başvuruları Kasım Ayında

dönem POMEM polis alımı ilanının Kasım 2025'te yayımlanması öngörülüyor. Başvuruların ardından adayların fiziki yeterlilik, yazılı sınav ve mülakat aşamalarından geçirilerek eğitime alınmaları planlanıyor.

Son dönemde emniyet teşkilatına yapılan atamalar ve önümüzdeki alımlar, Türkiye genelinde güvenlik personeli ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Adayların ilgili ilanları Polis Akademisi ve EGM'nin resmi internet sitelerinden takip etmeleri öneriliyor.