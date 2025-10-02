Kent genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 558 köyde düzenli olarak evsel ve katı atıklar toplanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik faaliyetlerini 21 araç ve 54 personel ile yürütüyor. Merkez ve ilçelerdeki tüm köyleri kapsayan çalışmalar, haftanın farklı günlerinde planlı olarak devam ediyor.

Yaşam Kalitesi Artıyor

Kurumdan yapılan açıklamada, yürütülen hizmetlerin vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yaptığımız hizmetlere, merkez ve 13 ilçede toplam 558 köyde 21 araç, 54 personel ile evsel ve katı atık toplamaya canla başla devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.