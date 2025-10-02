Ekinci’den Huzurevlerine Ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bahadın ve Sorgun’daki huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyaretlerde huzurevi sakinlerinin ellerini öpen, sohbet eden ve dualarını alan Başkan Ekinci, yaşlıların toplum için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Ekinci, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Koca çınarlarımızın gölgesinde büyüdük, onların duasıyla yol aldık. Yaşlılarımızın tebessümü, nasihati ve hatıraları bizim için dünyalara bedel. Ne mutlu bize ki dualarında yer bulabildik. Bütün büyüklerimizin ömrü bereketli, kalbi daima huzurlu olsun."