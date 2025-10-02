Yozgat Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilerin manevi gelişimini desteklemeye yönelik “Pansiyon Sohbetleri” programı başlatıldı.

2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi boyunca iki haftada bir düzenli olarak gerçekleştirilecek programın açılış etkinliğinde, Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, pansiyon öğrencilerine “İnanç Problemleri” konulu sohbet verdi.

Etkinlikte ayrıca Manevi Danışman Erhan Özdemir ve Hz. Osman Camii İmam Hatibi Bekir Savaş, seslendirdikleri ilahilerle programa manevi bir derinlik kattı.

Yozgat Müftülüğü yetkilileri, programın öğrencilerin hem akademik hem de kişisel ve manevi yönden güçlenmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.