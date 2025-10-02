Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli toplantılarının ikinci gününde ortaokul öğretmenleriyle bir araya gelindi.
Ortaokul Öğretmenleriyle Buluşma
Çekerek İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantıları devam ediyor. Programın ikinci gününde ortaokul öğretmenleri toplantıya katıldı.
Yeni Müfredat Anlatıldı
Toplantıda öğretmenlere yeni müfredat hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimcilerin görüş ve önerileri de alınarak sürece katkı sağlanması hedeflendi.
Toplantılar Devam Edecek
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı öğretmen gruplarıyla toplantıların önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan