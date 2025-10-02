Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli toplantılarının ikinci gününde ortaokul öğretmenleriyle bir araya gelindi.

Eğitimcilere Müfredat Anlatıldı1

Ortaokul Öğretmenleriyle Buluşma

Çekerek İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtım toplantıları devam ediyor. Programın ikinci gününde ortaokul öğretmenleri toplantıya katıldı.

Eğitimcilere Müfredat Anlatıldı2

Yeni Müfredat Anlatıldı

Toplantıda öğretmenlere yeni müfredat hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimcilerin görüş ve önerileri de alınarak sürece katkı sağlanması hedeflendi.

Eğitimcilere Müfredat Anlatıldı3

ALES/3 başvuru tarihleri açıklandı!
ALES/3 başvuru tarihleri açıklandı!
İçeriği Görüntüle

Toplantılar Devam Edecek

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı öğretmen gruplarıyla toplantıların önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan