Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan ve emekli olan imamlarla bir araya geldi.

Buluşmada din görevlilerinin toplum hayatındaki rolüne dikkat çeken Başkan Arslan, tüm imamların haftasını kutladı.

Arslan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İmamlarımız sadece camilerde değil, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında da önemli bir görev üstleniyorlar. Bu vesileyle görev yapan ve emekli olmuş tüm din görevlilerimize teşekkür ediyor, haftalarını kutluyorum."