Toplantıda tüm parti grupları adına hazırlanan bildiriyi okuyan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Filistin halkının uzun yıllardır insanlık dışı bir abluka ve ağır saldırılar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Gazze’de kadınların, çocukların ve masum sivillerin en temel haklardan mahrum bırakıldığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "7 Ekim 2023’te başlayan ve ikinci yılını tamamlayan süreçte kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeksizin bir toplum kitle imha silahlarıyla yok edilmekte, yüz binlerce insan sürgüne mahkûm edilmektedir. İnsanlığın yüz karası olan Gazze soykırım ve tehcirini lanetliyoruz. Hastanelerin bombalandığı, mülteci kamplarının yakıldığı, açlık ve kıtlığa mahkûm edilen mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Lahey Adalet Divanında katliamı tescillenen zalimlerin cezalandırılacağı, adaletin tesis edileceği bir dünya için mücadele eden vicdan sahiplerinin yanındayız."

Yalçın, dünyanın farklı ülkelerinden vicdan sahibi insanların öncülüğünde hazırlanan Gazze Sumud Filosunun, ablukanın kırılması ve insani yardımların Gazze halkına ulaştırılması amacıyla yola çıktığını belirtti.

Meclis tarafından alınan karar şu şekilde açıklandı: Adalet, özgürlük ve insan hakları temelindeki onurlu girişim olan “İnsanlığın Ortak Vicdanı Küresel Sumud Filosunu” desteklediği, Gazze halkının yanında olduğu ve dayanışma duygularını kamuoyuna ilan ettiği, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan tüm girişimlerin yanında olunacağı, oy birliği ile kabul edildi.

Yalçın, alınan kararın Filistin halkıyla dayanışmanın bir ifadesi olarak kamuoyuna sunulduğunu sözlerine ekledi.