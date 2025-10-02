Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından sinema tarihinin unutulmaz yapıtlarından biri olan Metropolis filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Bölüm öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Yalçın’ın yürüttüğü “Dijital Sinema” dersi kapsamında İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Fritz Lang’ın 1927 yapımı Metropolis filmi öğrencilerle buluştu.

Sessiz sinema döneminin başyapıtları arasında gösterilen film, Alman Dışavurumculuğu’nun önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra modern bilimkurgu türünün öncüsü kabul ediliyor. Teknoloji, sınıf çatışması ve modernleşmenin getirdiği toplumsal dönüşümleri ele alan yapıtın, günümüz dijital çağında da güçlü bir yankı uyandırdığı vurgulandı.

Film gösteriminin ardından düzenlenen değerlendirme oturumunda öğrenciler, eserdeki görsel estetik, semboller ve temaların günümüz sinema kültürüyle bağlantılarını tartıştı. Özellikle Metropolis’in görsel dünyasının çağdaş dijital efektler ve distopya sineması üzerindeki etkileri üzerinde duruldu.

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Yalçın, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sinema tarihine olan ilgisini artırdığını belirterek, “Sinema tarihini derinlemesine anlamak ve dijital sinemanın köklerini keşfetmek, genç sinemacıların perspektifini geliştirecek en önemli adımlardan biridir” dedi.