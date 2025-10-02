İl Müdürü İsmail Altınkaynak, 30 Eylül 2024 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde açılan kurslar ve kursiyer sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altınkaynak, bu dönemde Yozgat genelinde toplam bin 185 kursun açıldığını ve 24 bin 441 kursiyerin eğitim aldığını belirtti. Kursiyerlerin 9 bin 671’ini erkek, 14 bin 770’ini ise kadın kursiyerler oluşturdu.

Müdür Altınkaynak, kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği sertifika programlarında da önemli bir başarı sağlandığını vurgulayarak, “Toplam 16 bin 6 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Sertifika alan kursiyerlerin 6 bin 564’ü erkek, 9 bin 442’si kadın olarak kayıtlara geçti” dedi.

Merkez ilçede 406 kursla 8 bin 310 kursiyer, Sorgun’da 180 kursla 4 bin 20 kursiyer, Boğazlıyan’da ise 104 kursla 2 bin 563 kursiyer eğitim aldı. Yerköy, Akdağmadeni, Sarıkaya ve diğer ilçelerde de vatandaşlar kurslara yoğun ilgi gösterdi.

Altınkaynak, açılan kursların amacının yalnızca mesleki becerileri geliştirmek olmadığını, aynı zamanda toplumun her kesiminden vatandaşın bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediğini vurguladı. “Kurslarımızla gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımızın eğitim olanaklarına erişimini artırıyor, istihdam ve kişisel gelişim fırsatlarını çoğaltıyoruz. Kadınlarımızın katılımı özellikle bizi memnun ediyor” dedi.

İl genelinde yürütülen 94 işbirliği kursu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün eğitim fırsatlarını çoğalttığını belirten Altınkaynak, işbirliği kurslarının farklı alanlarda eğitim imkanı sağladığını ifade etti.

Altınkaynak, gelecek dönemde kurs sayısını ve kursiyer katılımını artırmayı, yeni eğitim programlarıyla Yozgat halkının hayat boyu öğrenme kültürünü desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Altınkaynak, kursların büyük bir bölümünün Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, “Halk Eğitim Merkezlerimiz, vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan en önemli kurumlarımızdan biridir. Burada açılan kurslar sayesinde gençlerimiz ve yetişkinlerimiz istihdam edilebilir beceriler kazanıyor, kadınlarımız sosyal ve ekonomik hayata daha aktif şekilde katılıyor” dedi.

Halk Eğitim Merkezleri, özellikle kırsal ve küçük ilçelerde eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılmasında kilit rol oynuyor. Altınkaynak, “Merkezlerimiz sayesinde her vatandaşımıza ulaşabiliyor, yaşam boyu öğrenme kültürünü ilimiz genelinde güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.