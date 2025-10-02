Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belediyesi, belediye mülkiyetinde bulunan bir arsa ile cenaze aracı satışa çıkarıyor.

Arsa ve Cenaze Aracı İhaleye Çıkıyor

Araplı Belediye Başkanlığı, belediyeye ait 844,96 metrekarelik arsa ile 1987 model Isuzu NPR N2 sınıfı özel amaçlı cenaze aracı için satış ihalesi düzenleyecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

Arsanın muhammen bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli ise 6 bin lira olarak belirlendi. Cenaze aracının muhammen bedeli 88 bin lira olup, geçici teminat bedeli 2 bin 650 lira olacak.

İhale 17 Ekim’de

Satış ihalesi, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te Araplı Belediyesi Encümen Toplantı Odası’nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi mesai saatleri içinde belediyenin yazı işleri biriminden 500 lira karşılığında temin edebilecek.

Belediye, ihaleye katılacaklardan dilekçe, nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminat dekontu ve “belediyeye borcu yoktur” yazısı gibi belgeler talep edecek. Şirketlerin ayrıca imza sirküleri ve yetki belgeleri sunması gerekiyor.

İhale Şartları

İstekliler, teminat bedellerini ihale saatine kadar belediye tahsilat servisine veya T.C. Halkbank Sorgun Şubesi’ndeki TR51 0001 2009 7880 0007 0000 07 numaralı hesaba yatırarak dekontlarını komisyona ibraz edecek.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılacak kişiler, belirtilen gün ve saatte encümen toplantı odasında hazır bulunacak.

Komisyon, gerekçe belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmama hakkına sahip olacak.

İhaleye istekli çıkmaması veya uygun bedelin oluşmaması durumunda satış, aynı şartlarla 15 gün sonra yeniden yapılacak.