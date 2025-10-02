Yozgat Lisesi’nden Geleneksel Mercimek Pilavı Şenliği

Yozgat Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Yozgat’ın meşhur Mercimek pilavını tatma fırsatı buldu. Şenlikte konuşan Okul Müdürü Mustafa Telli ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğrencilere hitaben konuştu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak şunları söyledi: “Etkinliklerin her birinin farklı hedefleri bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda Yozgat’ta yetişen ürünleri değerli öğrencilerle buluşturuyoruz. Ve bu ürünleri öğrencilere ikram etmek amacındayız. Her ilin kendine özgü ürünleri bulunmaktadır. Bugün burada Yozgat’ımıza has olan mercimek pilavını siz öğrencilere sunuyoruz”.

130 yıllık Tarihi Mektep Vurgusu

Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli, yaptığı konuşmada Yozgat Lisesi’nin 130 yıllık tarihi ile Yozgat ve Türkiye eğitim tarihinde değerli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Müdür Telli, Bugünün Yozgat tarihi için önemli bir noktada olduğunu belirtti. Yozgat’ın eski belediye başkanlarından olan Mustafa ErKılıç’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileten Telli, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge ile birlikte tutum yatırım ve Türk malları haftası doğrultusunda, bizlerinde yerli üretime katkı sağlamak amacıyla, Yozgat Lisesi olarak geleneksel mercimekli pilav şenliği düzenliyoruz” dedi.

“Çok Yanlışlarımız Var”

Erkılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çok yanlışlarımız var, hep beraber bu yanlışları düzeltmeliyiz. Geleneklerimizden ve kültürümüzden, ailemizden komşuluklardan koptuğumuz gibi, büyük dertlerimiz var. Beslenme konumuz olduğu için, sağlam vücut sağlam kafada bulunur. Sağlam kafayı elde edebilmemiz için de sağlıklı beslenmemiz gerekiyor.”