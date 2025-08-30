1960 yılında Şefaatli’de dünyaya gelen bağlama ustası Hikmet Şimşek, kamu kurumundaki görevinden emekli olduktan sonra müziğe ve enstrüman yapımına yöneldi. Şimşek, 16 yıldır Yozgat’ta bağlama satışı, tamiri ve hat sanatıyla ilgileniyor.

"Yorulduğumu Ancak Eve Gidince Fark Ediyorum"

Uzun yıllar denetçi olarak görev yaptıktan sonra 2010’da emekli olduğunu belirten Şimşek, bağlamayla ilgili çalışmalarının hayatına anlam kattığını söyledi.

Her sabah heyecanla dükkânını açtığını dile getiren Şimşek, “Bir gün bile ‘Bugün dükkânı açmasam mı?’ diye düşünmedim. İşimi keyifle yapıyorum. Yorulduğumu ancak eve gidince fark ediyorum” dedi.

"Öğrenmek, İnsanın Ufkunu Açar"

Gençlere sürekli tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Her insanın en az bir enstrüman çalmasını isterim. Gençlere, üniversiteye başlamadan önce mutlaka bir müzik aleti öğrenmelerini, bunun yanında da en az iki yabancı dil öğrenmelerini söylüyorum. Çünkü öğrenmek, insanın ufkunu açar. Allah’ın ilk emri de ‘oku’dur.”

Bağlama öğrenmek isteyen gençlerin kısa sürede sonuç almak istediklerini ifade eden Şimşek, “Öğrenciler geliyor, ‘Amca ben bu bağlamayı kaç günde öğrenirim?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Sanat uzun, hayat kısa’ diyorum. Çünkü bu iş sabır ve emek ister” şeklinde konuştu.

"Zamanla Belli Bir Seviyeye Geldim"

Dükkanını açmadan önce bağlama hakkında çok az şey bildiğini, ancak araştırarak kendini geliştirdiğini anlatan Şimşek, “Sadece tel takmasını biliyordum. Perde nasıl bağlanır, akordu nasıl yapılır bilmiyordum. İnternetten araştırarak zamanla belli bir seviyeye geldim. Dört dörtlük mükemmel değil ama severek yaptığım için her gün bir şeyler öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

"Yozgat’ta Enstrümana İlgi Az"

İlde müziğe ilginin sınırlı olduğunu dile getiren Şimşek, en büyük sıkıntının talep yetersizliği olduğunu vurguladı.

Şimşek, “Keşke birkaç enstrüman dükkânı daha açılsa, rekabet olsun, çeşitlilik artsın. Ama Yozgat’ta enstrümana ilgi az. İnsanlar internetten alıyor, tamirat için bana getiriyorlar. Eleman yetiştirmek istiyorum ama maliyetler çok yüksek. Bugün sabahtan beri sadece 20 liralık ciro yaptım. Bu şartlarda ayakta kalmak bile zor” diye konuştu.