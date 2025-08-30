Bakanlıkta düzenlenen törende protokole, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar imza attı.

Protokol kapsamında; toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum konusunda ortak çalışmalar yürütülecek. Çölleşme ve erozyonla mücadele, sel, çığ ve heyelan kontrolü, entegre havza ıslahı projeleri ile toprak-su-bitki dengesinin yeniden tesis edilmesi iş birliğinin ana başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca, sürdürülebilir karbon yutak alanlarının oluşturulması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik iş birlikleri ve teknolojik bilgi paylaşımıyla net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlanması da protokolün amaçları arasında yer alıyor.

İş birliği çerçevesinde ilk adım olarak, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz kampüsünde model karbon yutak alanı oluşturulacak. Öğrencilerimize ve kamuoyuna yönelik önemli bir farkındalık aracı olacak bu uygulamayla, sürdürülebilir çevre yönetiminin sahadaki güçlü örneklerinden biri olması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından yapılan değerlendirmelerde, protokolün sahada uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu; potansiyel iş birliği alanları, olası riskler ve çözüm önerileri ele alınarak geleceğe yönelik yol haritası belirlendi. Bu süreçte, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar iş birliği protokolüne ilişkin şunları söyledi: “İklim değişikliği, erozyon ve çölleşme gibi küresel ölçekte ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Üniversite olarak sadece akademik çalışmalarla değil, sahada uygulanabilir projelerle de bu sürece katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız bu protokol, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmemize ve sürdürülebilir çevre yönetimi alanında öncü adımlar atmamıza vesile olacaktır. Kampüsümüzde kurulacak model karbon yutak alanı hem öğrencilerimiz hem de toplum için güçlü bir farkındalık örneği olacak. Bizler, doğal kaynakların korunması ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.”