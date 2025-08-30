ASKF binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan ASKF Başkanı Hakan Bektaş, yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, “2025-2026 sezonunun fikstürünü ve ön toplantısını yapmak üzere bir araya geldik. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu sezon en büyük önceliğimiz, sporcu ve insan sağlığını korumaktır. Müsabakalara katılan tüm paydaşlarımızın sahadan sağlıklı şekilde evlerine dönmeleri en önemli temennimizdir” dedi.

Yeni sezonda 1. Amatör Küme’de 8 takımın mücadele edeceğini belirten Bektaş, şu bilgileri verdi: “Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Spor, Sorgun Gençlik Spor, Çayırhan Esnaf Spor, Çandır Spor, Sırçalı Belediye Spor, Yerköy Spor, Yerköy Bağlarbaşı Köseli Spor ve Yerköy Volkan Spor bu sezon ligde yer alacak. Tek grup üzerinden oynanacak maçlar sonunda bir takım Süper Amatör Lig’e yükselecek, bir takım ise 2. Amatör Küme’ye düşecek.”

Bektaş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan dijital lisanslama sistemiyle ilgili de kulüplere uyarılarda bulundu.

Bektaş, “Artık lisans işlemleri tamamen dijital ortamda yapılacak. Bu süreçte kulüplerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yetkilendirdiğiniz lisans sorumluları, kulübünüz adına hukuki sorumluluk taşıyor. Bu nedenle evrak işlemlerinde hata kabul edilmiyor. Kayseri’de eğitim alan arkadaşlarımız kulüplerimize her türlü desteği vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda 16’dan fazla takımın mücadele ettiği 1. Amatör Küme’nin, Süper Amatör Ligi’nin kurulmasıyla birlikte yeniden yapılandığını hatırlatan Bektaş, “Bu yıl Süper Amatör’de 9 takım, 1. Amatör’de ise 8 takım mücadele edecek. Böylelikle daha planlı, daha sağlıklı bir lig organizasyonu yapılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.