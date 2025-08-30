Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman’ın büyük kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile 20 Eylül’de Bodrum’da dünyaevine girecek.

Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman’ın büyük kızı Aslıgül Orman, yazılım mühendisi Aytek Gucetil ile evlilik hazırlığında. Şubat ayında İstanbul Boğazı’ndaki bir otelde nişanlanan çift, 20 Eylül’de Bodrum’da nikah masasına oturacak.

Düğün, Fikret Orman’ın ortaklarından olduğu Bodrum Gündoğan’daki bir otelde gerçekleştirilecek.

Aslıgül Orman Kimdir?

Aslıgül Orman, Fikret Orman ile 2012 yılında boşandığı eşi Sedef Orman’ın büyük kızıdır. 2025 itibarıyla yaklaşık 31 yaşında olan Aslıgül Orman’ın Nazlı Orman adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Eğitim hayatına İstanbul’daki Açı Lisesi’nde başlayan Aslıgül Orman, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Daha sonra Londra’da eğitimini sürdürdü. Sosyal yaşamıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Orman, şimdi yeni bir hayata adım atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, bu kez spor veya iş dünyasındaki projeleriyle değil, kızının mutluluğuyla gündeme geldi. Orman ailesi, Eylül ayında Bodrum’daki düğünde bir araya gelecek.