Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleriyle, ilçedeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 316 öğrenciye eğitim yardımı olarak çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardım organizasyonuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, bu yardımın öncelikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilere büyük bir katkı sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda yapılan ayakkabı yardımının, öğrencilerin kış şartlarında daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilmelerine yardımcı olacağını söyledi.

"Amacımız, yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmektir" diyen Arslan, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Arslan, eğitim yardımlarının yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreçlerine olan motivasyonlarını artırmayı hedeflediğini dile getirdi. "Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Bizler, daha güçlü yarınlar için sosyal sorumluluk adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Arslan, “Bu tür yardımlar, Sorgun TSO'nun toplumsal duyarlılığını ve eğitime verdiği önemi göstermesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir destek niteliği taşıyan bu uygulama, sosyal dayanışmanın önemini de pekiştiriyor. Sorgun TSO, eğitim alanında daha fazla projeye imza atarak, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.