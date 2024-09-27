Yozgat Bozokspor Başkanı Bahadır Yılmaz takım adına yeterli desteği göremediğini belirtti.

“GERÇEK ANLAMDA DESTEK VEREN BİRİLERİNİ GÖREMİYORUZ”

Bahadır Yılmaz yaptığı açıklamada; “Değerli Yozgatlılar, bugüne kadar takımımızın bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Ancak üzülerek belirtmek istiyorum ki, Yozgat Valimiz ve Ankara’daki Yozgat Milletvekillerimiz dışında, bu takıma gerçek anlamda destek veren birilerini göremiyoruz” dedi.

ODALAR, STK’LAR VE ŞEHRİN ÖNDE GELENLERİ NEREDE?

Yozgat Bozokspor Başkanı Yılmaz, şehir için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek; “Yozgat Bozokspor, yalnızca Ankara’daki abilerimizden ibaret değil; bu takım, bu şehrin takımı, hepimizin takımı! Maalesef görüyoruz ki, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve şehrin önde gelen isimleri bu sorumluluğu henüz tam anlamıyla üstlenmiş değil. Neredesiniz? Bu takımın başarısızlığını bekleyenler mi var? Yoksa bu zorluklardan çıkar elde etmeyi düşünenler mi? Çok açık ve net söylüyorum: Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Ve bilinsin ki, başarısız olmasını bekleyenlerin tüm beklentilerini boşa çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SEVDAMIZIN ADI SİYAH KIRMIZI

Yılmaz yaptığı basın açıklamasında; “Biz, bu renklere aşkla bağlıyız. Yönetim olarak bu takım için gövdemizi ortaya koyduk ve her zorluğa rağmen sonuna kadar bu bayrağı taşıyacağız. Siyah ve kırmızıya olan sevdamız, bu yolda attığımız her adımın temeli, en büyük motivasyonumuzdur. Başarıya olan inancımızdan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca takıma destek olanlara teşekkür eden Yozgat Bozokspor Başkanı Yılmaz; “Bu süreçte, özellikle Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Akgül, Sayın İbrahim Ethem Sedef, Sayın Süleyman Şahan ve Sayın Lütfullah Kayalar’ın özverili çalışmaları ve çözüm odaklı yaklaşımları gerçekten takdire şayandır. Ankara’dan, şehrimize ve Yozgat Bozokspor’umuza verdikleri destek ve katkıları için kendilerine sonsuz minnettarız. Onların yanımızda olması, bize güç vermektedir” ifadelerine yer verdi.

HAYDİ HEP BİRLİKTE! ŞEHİR BİZİM, TAKIM BİZİM!

Yozgat halkına seslenen Yılmaz; “Hep birlikte kenetlenelim! STK’lar, odalar, dernekler, il müdürlükleri, iş insanları... Bu takımın bir parçası olun! Yozgat Bozokspor’umuza sahip çıkalım, bu renklere gönül verelim! Bu takımın çatısı altında birleşelim ve güçlü bir sesle haykıralım: şehir bizim, takım bizim” dedi.