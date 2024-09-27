Sistemin, sahte ilanların ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi hedeflenirken, 27 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sistemin kullanımı tüm alıcılar ve satıcılar için zorunlu hale geldi.

Güvenli Ödeme Sistemi, özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önemli bir tedbir olarak öne çıkıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bu yeni sistemin detaylarını ve işleyişini açıkladı. Erkoç, "Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile geliştirildi. Bu uygulama, özellikle internet dolandırıcılığının ve kapora hırsızlığının önüne geçilmesini amaçlıyor" dedi.

SİSTEM NEDEN GEREKLİDİR?

Son yıllarda ikinci el otomobil piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışları ve sahte ilanlar, alıcılar için ciddi bir sorun haline gelmişti. Yozgat'taki birçok tüketici, bu tür dolandırıcılıklara maruz kaldıklarını belirterek, güvenilir bir sistemin gerekliliğine dikkat çekiyordu. Erkoç, “Bu sistem, nakit taşıma, sahte para kullanımı ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri minimize ederek, ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ’NİN İŞLEYİŞİ

Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarının daha güvenli hale getirilmesi için tasarlanmıştır. Sistemin işleyişi, satıcı ve alıcı arasında güvenli bir ödeme sürecinin sağlanmasına dayanıyor. Satıcı, öncelikle güvenli ödeme sürecini başlatacak. Daha sonra alıcı, notere gitmeden önce kendisine verilen referans numarasıyla ödemeyi aracı kuruluşa yapacak. Bu yöntemle, notere gitme zorunluluğu ortadan kalkarken, süreç daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerleyecek.

Satış işlemi onaylandıktan sonra, güvenli hesapta bekleyen para, anında satıcının hesabına aktarılacak. Böylece, alıcı ve satıcı arasında her iki tarafın da güvenliğini artıran bir mekanizma oluşturulmuş olacak. Erkoç, “Bu sistemle birlikte, hem alıcılar hem de satıcılar için güvenilir bir ortam sağlanmış olacak” dedi.

DENETİM VE UYGULAMA SÜRECİ

Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulama ve denetim süreçleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu süreç, sistemin etkinliğini artırmak ve olası sorunları önceden tespit etmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilecek. Ayrıca, sistemin nasıl işlediği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için çeşitli seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi planlanıyor.

Yozgat’taki otomobil galerileri ve bireysel satıcılar, yeni sistem hakkında bilgilendirilirken, uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte alım-satım işlemlerinin daha güvenilir bir hale gelmesi bekleniyor. Yerel otomobil satıcıları, sistemin getirilerini ve müşteri memnuniyetini artıracak olmasını olumlu karşılıyor.

TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ

Yozgatlı tüketiciler, Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulamaya girmesiyle birlikte daha güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşayacaklarını umuyor. Alıcılar, sahte ilanlar ve dolandırıcılıkla mücadelede bu sistemin etkili olmasını bekliyor. Yerel halktan bazıları, "Bu sistem, özellikle alıcılar için büyük bir güvence sağlıyor. Artık daha rahat bir şekilde araç alım-satımı yapabileceğiz" ifadelerini kullanarak memnuniyetlerini dile getiriyor.

Sonuç olarak, Yozgat dahil 81 ilde devreye alınan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu sistemin, alıcı ve satıcı arasındaki güveni pekiştireceği, dolandırıcılık vakalarının önüne geçeceği ve piyasa düzenini sağlamada önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.