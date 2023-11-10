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TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı’yı makamında ziyaret etti. İlçede gerçekleştirilebilecek yatırımlar hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette TKDK ve Boğazlıyan Ticaret Borsası arasındaki işbirliğinin güçlenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

TKDK'nın Boğazlıyan’a kazandırmış olduğu yatırımlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Harun Halıcı, Boğazlıyan’da gerçekleştirilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Halıcı, “Yozgat İl Koordinatörü Sayın Selim Türker’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaret kapsamında çağrı dönemlerinde desteklenecek yatırım alanları ile hibe oranları ve Boğazlıyan’da gerçekleştirilebilecek yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Müdürümüz Selim Türker’in tüm üreticilerimizi destekleme sürecindeki azim ve gayretleri, çağrı ve destekleri üreticiler ile buluşturması, zamanında bilgilendirmelerde bulunması, bölgemizin ekonomisine destek olacak tüm adımları takip ediyor olması, özellikle üyelerimizin ve tarımla ilgilenen, geçimini tarımdan sağlayan tüm hemşehrilerimize kapısının her zaman açık olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Boğazlıyan Ticaret Borsasının üyelerinin hibelerden faydalanması ve iki kurum arasında ki işbirliğinin güçlenmesi için çalışmalar devam edecek” ifadelerini kullandı.