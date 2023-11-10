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Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Elmacıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı seminere, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. B. Yelda Uçkan ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım sağladı.

“BÖYLE BİR KONUNUN İLK KEZ KONUŞULACAK OLMASI BİZİ HEYECANLANDIRDI”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yelda Uçkan etkinliğin açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: “10 Kasım bizim için özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yılında daha da anlamlı. Atatürk’ün bedeni aramızdan ayrılsa da, ortaya koyduğu ilkeleri ülkemizde hala benimsenmiş şekilde korunmaya devam ediyor. Biz de onun yolundan giderek eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Fakültemizde daha önce Rus toplumu tarafından Atatürk’ün ne şekilde anıldığını konu alan bir etkinlik gerçekleştirilmemişti. Bu konu bizi çok heyecanlandırdı.”

“SOVYETLER BİLE 70 YIL AYAKTA DURDU AMA CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva ise “Bugünler bizim için özel günler. Kasım ayı bana hep hüzünlü gelse de başımı dik tutacak bir gurur hissetmek çok güzel. Düşman baskısında olan bir toprağın 100 yaşında bir cumhuriyete dönüşmesi çok gururlu hissettiriyor. Sovyetler Birliği, Amerika’ya kafa tutan bir devletti. Bu imkânlara sahip bir ülke bile 70 yıl ayakta durabildi ama Cumhuriyetimiz 100. yaşında! O yüzden özellikle siz gençler, bunu korumak için elinizden geleni yapın” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK’ÜN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜNÜ BURADA DA GÖRÜYORUZ”

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Dr. Öğretim üyesi Esra Elmacıoğlu seminerde şunları aktardı: “Bu konuyu bir Rus Edebiyatçısı olarak nasıl değerlendiririm diye düşündüm. 10 Kasımda Atatürk’ü her türlü anıyoruz fakat ben kendi alanımda da Atatürk’ü incelemek istedim ve sonuçları kendimce derledim. Tarihi süreçte Osmanlı-Rusya ilişkisi çok da sıcak değil. İki ezeli düşman bile diyebiliriz ama Atatürk nasıl geleceği gördü de bu durumu tersine çevirdi? Atatürk’ün ileri görüşlülüğünden burada da söz edebiliriz.”

Seminer katılımcıların görüşlerini paylaşması ve sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.