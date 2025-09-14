Alınan karara göre, sigortası bulunmayan ve ürünleri yüzde 20’den fazla zarar gören ÇKS’li üreticilere, belirlenen girdi maliyetleri doğrultusunda dekar başına ödeme yapılacak.

2025 yılının ilk aylarında meydana gelen ve birçok bölgede tarım ürünlerinde ciddi rekolte kaybına neden olan zirai don afetinin ardından, çiftçilerin beklediği destek kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, sigortasız üreticilere yönelik destek ödemelerinin şartlarını ve esaslarını belirledi.

Destekten Yararlanma Şartları Neler?

Yeni karara göre, 1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında ürünleri yüzde 20 ve üzerinde zarar gören çiftçiler destekten yararlanabilecek. Destek ödemeleri, yalnızca Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yapılacak. Böylece ürünlerini sigortalatmamış olan ancak sistemde kayıtlı bulunan üreticiler, zarar oranlarına ve hasar gören arazi büyüklüğüne göre destek alabilecek.

Destek ödemelerine asıl olacak girdi maliyetleri, ürün bazında detaylı olarak açıklandı.

İşte alınan karara göre;

Fındık için ise 4.200 TL girdi maliyeti esas alınacak.

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik ve üzüm için 5.000 TL.

Kayısı ve vişne için 5.500 TL.

Limon, mandalina ve portakal için 6.000 TL.

Kiraz ve şeftali/nektarin için dekar başına 6.500 TL.

Bu maliyetler, 1 Eylül 2024 ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Ödemeler, çiftçinin hasar oranı ile hasar gören alan büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanacak.

Ödemeler Hasar Oranına Göre Hesaplanacak

Çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ürün bazında belirlenen girdi maliyetleri ile arazilerindeki hasar oranı çarpılarak hesaplanacak. Böylece zararın derecesine göre ödeme yapılacak ve don zararından en çok etkilenen üreticiler daha yüksek destek alabilecek.

Üreticilere Nefes Olacak

Zirai don nedeniyle ciddi gelir kaybına uğrayan ve ürünlerini sigortalatmamış olan çiftçiler için büyük önem taşıyan destek kararı yürürlüğe girmiş oldu. Bu karar, üreticilerin yeni sezona hazırlanırken yaşadıkları kayıpları telafi etmelerine katkı sağlayacak.