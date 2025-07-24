Uzmanlara göre, artan sıcaklık değerleri ve nem oranındaki ciddi düşüş, bölgede orman ve anız yangınlarının sıklığını da gözle görülür biçimde artırdı. AKUT Vakfı'nın yangınlara ilişkin uyarıları, Yozgat için de hayati önem taşıyor.

15’ten Fazla Yangın Yaşandı

Geçtiğimiz yıl içerisinde sadece Yozgat merkeze bağlı köylerde 15'ten fazla küçük çaplı otluk ve anız yangını yaşandığı, bu yangınların büyük bölümünün insan ihmali ya da kontrolsüz tarım faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, özellikle temmuz ve ağustos aylarında anız yakmanın kesinlikle yasak olduğunu hatırlatarak, hem çevreye hem de insan yaşamına yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Yozgat’ın ağaçlandırılmış bölgeleri başta olmak üzere, Akdağmadeni, Sorgun ve Çekerek ilçelerinde yaz aylarında sıcaklıkların 35 dereceyi geçmesiyle birlikte, kırsal alanlarda yangın riski de gündemden düşmüyor. AKUT’un orman yangınlarına karşı yayımladığı son bilgilendirmelere göre, vatandaşların doğada ateş yakmaktan kaçınması, sigara izmaritlerini gelişigüzel atmaması ve kuru otların yoğun olduğu alanlarda dikkatli olması gerekiyor.

İlk Önce 112 Veya 177 Acil Hatları Aranmalı

AKUT yetkilileri, yangının ilk belirtisinde 112 veya 177 numaralı acil hatların aranmasının hayati önem taşıdığını vurgularken, yerel halkı bilinçlendirmek adına eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle köy muhtarlıkları ve belediyelerin bu konuda daha aktif rol alması, olası felaketlerin önüne geçilmesinde belirleyici olacak.

Uzmanlar Uyarıyor

Yozgat halkı, geçmişte yaşanan yangınlardan edindiği deneyimle daha dikkatli davransa da, bilinçsizce yapılan piknikler, kontrolsüz anız yakımı ve ormanlık alanlara bırakılan cam şişeler hâlâ ciddi bir risk oluşturuyor. Kurak geçen mevsimlerde bir kıvılcımın bile büyük felaketlere neden olabileceğini hatırlatan uzmanlar, Yozgat gibi geniş kırsal alana sahip şehirlerde erken uyarı sistemlerinin kurulması ve yangın gözetleme kulelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yozgat’ta her geçen yıl daha da belirginleşen kuraklık sorunu yalnızca tarımsal üretimi değil, doğrudan yaşamı da etkiliyor. Yangınlar karşısında alınacak basit ama etkili önlemler ise, hem doğamızı hem de geleceğimizi korumada en büyük güvencemiz olacak.