Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Niğde-Adana Otoyolu'nun Başmakçı mevkiinde meydana gelen kazada, 21 AGF 368 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 38 ANB 714 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile yol kenarında çalışma yapan 2 karayolu personeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, 2 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.