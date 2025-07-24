Yeni düzenlemeyle birlikte, doğrudan ambulans şoförü alımları sona eriyor; bunun yerine yalnızca paramedik eğitimi alan sağlık personelleri bu görevi üstlenebilecek.

Ambulans Sürücüsü Olmak İçin Paramedik Eğitimi ve Sürüş Sertifikası Şartı

Edinilen bilgilere göre, artık ambulans şoförü olmak isteyen adayların öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek paramedik (ilk ve acil yardım) bölümünü kazanmaları gerekecek. 2 yıllık ön lisans olarak sunulan bu programın lisans düzeyine çıkarılması planlanıyor. Eğitim sürecini tamamlayan adaylara, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans sürüş teknikleri ve araç kullanımıyla ilgili özel eğitimler verilecek.

Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan ve geçerli sürücü belgesine sahip olan paramedikler, Bakanlık bünyesinde istihdam edilerek ambulans şoförü olarak görevlendirilecek.

Doğrudan Ambulans Şoförü Alımı Sona Eriyor

Yeni sistemle birlikte, geçmişte olduğu gibi doğrudan “ambulans şoförü” unvanıyla yapılan personel alımları sona erecek. Adayların yalnızca paramedik eğitimi üzerinden bu göreve atanabilmesi, mesleki niteliğin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Ekim’de 18 Bin Kişilik Dev Alım Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, Ekim ayında büyük çaplı bir personel ve işçi alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplam 18 bin kişilik alım yapılacak. Bu alım kapsamında ambulans şoförlüğü görevini üstlenecek paramedik personelin de yer alacağı bildirildi.

Personel kadroları için başvurular ÖSYM üzerinden KPSS puanına göre ve mülakat yapılmaksızın alınacak. İşçi statüsündeki kadrolara başvurular ise İŞKUR üzerinden, kura yöntemiyle gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmayacak.