Yabancı uyruklu iki şahıs arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi 361. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.S. ile S.A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.A., yanında bulunan bıçakla M.S.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.