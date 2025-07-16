Alımlar; kamu ve özel sektör iş birliğiyle, temizlik görevlisinden aşçıya, şoförden muhasebeciye kadar pek çok farklı meslek grubunu kapsıyor. Bu büyük istihdam seferberliğinde Yozgat da aktif rol oynayan iller arasında yer alıyor.

Yozgat’ta Hangi Alanlarda İş İmkanı Sunuluyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda özellikle şu meslek gruplarında yoğun talep gözleniyor:

Temizlik personeli

Güvenlik görevlisi

Aşçı ve mutfak personeli

Şoför (B ve C sınıfı)

Ofis elemanı ve muhasebeci

Tarım ve hayvancılık işçileri

Çağrı merkezi personeli

Yozgat genelinde hem özel sektör firmaları hem de kamuya bağlı kuruluşlar çeşitli pozisyonlarda personel arayışını sürdürüyor. Tarım, lojistik, sağlık ve hizmet sektörleri öne çıkan istihdam alanları arasında bulunuyor.

İlanlar sadece Yozgat ile sınırlı değil. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde de yoğun başvuru trafiği yaşanıyor. Özellikle İstanbul’da; temizlik görevlisi, güvenlik personeli, aşçı, müşteri temsilcisi, makam şoförü ve fuar hostesi gibi birçok pozisyonda personel ihtiyacı dikkat çekiyor.

İŞKUR verilerine göre personel alımları şu ana sektörlerde yoğunlaşıyor:

Hizmet Sektörü: Temizlik, güvenlik, çağrı merkezi

Yeme-İçme ve Turizm: Aşçı, garson, otel çalışanı

Ofis-İdari: Muhasebeci, sekreter, veri giriş uzmanı

Ulaşım: Şoför, dağıtım elemanı

Tarım ve Hayvancılık: Mevsimlik tarım işçileri

Bu büyük istihdam kampanyasında en dikkat çeken noktalardan biri de KPSS şartının aranmaması. Vatandaşlar ilanlara doğrudan başvurabiliyor. Başvurular hem İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

https://www.iskur.gov.tr adresine girin.

“İş Arayan” sekmesinden üye olun veya giriş yapın.

“Açık İş İlanları” bölümüne tıklayın.

İl, ilçe, meslek, pozisyon ve sektör filtrelerini kullanarak uygun ilanları listeleyin.

İlgilendiğiniz ilana girerek “Başvur” butonuna tıklayın.

Başvurunuz ön değerlendirme sürecine alınır ve işveren uygun gördüğü takdirde sizinle iletişime geçer.

İŞKUR, yalnızca resmî web sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla yapılan başvuruların geçerli olduğunu hatırlatarak, sosyal medya ve üçüncü parti uygulamalarda dolaşan sahte ilanlara karşı vatandaşları uyardı.