1973 yılında Giresun’da doğan Köse, ilk ve ortaöğretimini burada tamamladı. Yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü’nde tamamladıktan sonra sanayi alanında faaliyet gösteren kendi işletmesini kurarak iş hayatına atıldı.

Meclis Üyesi Seçildi

Köse’nin siyasete ilgisi genç yaşlarda başladı. 1993 yılında Demokratik Sol Parti (DSP) Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Giresun Belediye Meclis Üyesi seçilen Köse, parti içinde çeşitli görevlerde bulundu.

Kadın Futbol Takımı’na Başkanlık Yaptı

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Giresun Belediye Başkan adayı olarak yarışan Köse, seçimden birinci çıkarak göreve başladı. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana özellikle altyapı, ulaşım ve çevre düzenlemeleri konularında çalışmalar yürütüyor.

Siyasi kariyerinin yanı sıra, Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı’nın başkanlığını yapan Köse, aynı zamanda Giresun Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi yönetiminde de görev alıyor.

Giresun’a Katkı Sunmaya Devam Ediyor

Evli ve iki çocuk babası olan Fuat Köse, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak hem ekonomik hem de sosyal alanda Giresun’a katkı sunmaya devam ediyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak seçimleri kazanıp Giresun Belediye Başkanı olmuştur