Oyuncu, Yönetmen, Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı Emre Törün, 11 Mart 1972 yılında İstanbul’da doğdu.

1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı.

2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.

Rol aldığı Dizi ve Filmler

Bir Zamanlar Kıbrıs (Makarios, TV Dizisi 2021)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İstihbaratçı Nevzat Çankırılı, TV Dizisi 2015-2017)

On Yılda Bir: İnşaat 2 (Mafya, Sinema Filmi 2014)

Kod Adı Reaksiyon (Savcı, TV Dizisi 2014)

Güneşi Beklerken (Mehmet Varol, TV Dizisi 2013)

Bulutların Ötesi (Nusret, TV Dizisi 2012)

120 (Keri, Sinema Filmi 2007)

Doktorlar (TV Dizisi Savcı, 2006)

Beşinci Boyut (Murat/Mesut, TV Dizisi 2005)

Zor Adam (TV Filmi 2004)

Halk Düşmanı (Alper, TV Filmi 2004)

Büyük Umutlar (Cevat, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Umutların Ötesi (TV Dizisi 2003)

Hayat A.Ş. (TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2002)

Koçum Benim (TV Dizisi 2002)

Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi 2000)

Şeytanın Gözyaşları (Tolga, TV Dizisi 1998)

Kara Melek (4 Sezon TV Dizisi 1996-1999)

Acı Haber

Bir süredir kanserle mücadele eden Törün, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu daha önceside pankreas kanserini yenmiş ancak hastalık son dönemde karaciğerine sıçramış.

Oyuncunun vefat haberini Umut oğuz ve Caner Kurtaran sosyal medyasında paylaşarak duyurdu.

Cenaze Töreni

Törün'ün ailesi tarafından yapılması beklenen resmi açıklama ile birlikte cenaze töreni detaylarının netleşmesi bekleniyor.