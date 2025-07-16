Yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2025’ten itibaren iki yıl boyunca boş bırakılan tarım arazileri, arazi sahibinin onayı aranmadan üçüncü kişilere kiralanabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler kesintisiz şekilde arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bakanlık, ilk kiralama sürecinin 16 Ekim’de başlamasını planlıyor. Kiraya verilecek arazilerin bedeli ise Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenecek.

Uygulamanın detayları da netleşmeye başladı. Buna göre her yıl 1 Eylül–31 Ağustos dönemi baz alınacak ve ekilmeyen arazilerin ilk listesi 1 Eylül 2025 tarihinde yayımlanacak.

Özellikle gıda güvenliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla alınan bu karar, bazı mülk sahipleri tarafından mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirilse de Bakanlık, uygulamanın zorunlu olduğunu savunuyor.

Arazilerini kiraya vermek istemeyen tapu sahiplerine ise önemli bir uyarı yapıldı. Mülk sahiplerinin arazilerini kaybetmemeleri için 45 gün içinde ekim yaparak üretime başlamaları gerekiyor. Aksi takdirde, arazileri devlet tarafından kiraya verilecek.