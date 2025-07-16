Fastback tasarımı ve elektrikli motoruyla dikkat çeken T10F’in, beklentilerin altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konuşuluyor.

Sektör kaynakları ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgiler, modelin pazarda büyük bir etki yaratacağına işaret ediyor.

TOGG T10F, üç farklı versiyonla tüketicilerin beğenisine sunulacak. İlk gelen bilgilere göre giriş seviyesi T10F’in Türkiye’de 1,6 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.

Bu fiyat etiketi, otomobilin en yakın rakipleri olan Hyundai IONIQ 6, Tesla Model Y ve BYD Seal gibi modellerin 1,8 milyon TL üzerindeki başlangıç fiyatlarının oldukça altında kalıyor.

Böylece T10F, yerli üretim avantajı ve uygun fiyat politikasıyla pazarda güçlü bir alternatif oluşturacak.

Halihazırda satışta olan TOGG T10X modeli, elektrikli C-SUV segmentinde hem fiyat hem de sunulan finansman seçenekleriyle rekabetin ötesinde bir konumda bulunuyor.

T10F'in de benzer şekilde fastback ya da sedan segmentinde rakipsiz bir fiyat-performans oranı sunması bekleniyor.

Uzmanlar, TOGG T10F’in uygun başlangıç fiyatının yanı sıra cazip kredi ve finansman imkanlarıyla da desteklenmesi halinde, Türkiye otomotiv pazarında ciddi bir pazar payı elde edebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle elektrikli araçlara olan ilginin giderek arttığı bu dönemde, T10F yerli üretim avantajıyla öne çıkıyor.

TOGG T10F’in resmi lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, modelin 2025 yılı sona ermeden satışa sunulması planlanıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe yerli ve yenilikçi hamlelerin öncüsü olarak konumlanan TOGG’un yeni modeli, şimdiden büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.