15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Yozgat’ta anma programı düzenlendi. Etkinlikler, Yimpaş AVM önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren bayrak yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan programda yaptığı konuşmada, “Yine bir 15 Temmuz gecesinde ömre, ömürlere; asırlara bedel bir gecede bir aradayız” diyerek başladığı konuşmasında birlik, beraberlik ve milli irade vurgusu yaptı.

Vali Özkan konuşmasında şehitleri ve gazileri rahmetle anarak, “15 Temmuz gecesinde milletimizin feraseti, milletimizin cesareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu sinsi girişim milletin yüreğinde söndürüldü” dedi.

Tarihi süreç içerisinde Türk milletinin maruz kaldığı iç tehditlere de dikkat çeken Vali Özkan, “Bu mücadele zaman zaman sinsilikle, hainlikle içimizden vurmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise konuşmasında, 15 Temmuz’un milletin kendi iradesine sahip çıktığı bir gece olduğunu vurguladı.

Arslan, “O gün Türkiye'de bir darbe denendi. Bir iç savaş denendi. Kardeşi kardeşe düşürmenin gayretiydi. Ama milletimiz o gün ilk defa millete rağmen hiçbir şey olmayacağını da dosta düşmana herkese gösterdi” ifadelerini kullandı.

Yakın geçmişte yaşanan askeri müdahalelere de değinen Başkan Arslan, 15 Temmuz’un bu müdahalelerden farklı olduğunu belirterek, “Millet topyekün kendi iradesine sahip çıktı” dedi.

Programda Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu tarafından “Otuz Kuş” adlı şiir okundu. 15 Temmuz temalı videoların gösterimiyle devam eden program, İl Müftülüğü Korosu tarafından ilahilerin ve türkülerin okunmasıyla son buldu.