Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği “Güven Bana” yarışmasının yeni bölümünde ekranların tanınan yüzleri Esra Harmanda ve Emrah yarışmacı olarak yer alıyor. Yarışmada birbirlerine “Güven Bana” diyen ikilinin arasında güven mi yoksa para mı kazanacakları merak konusu oldu.

Esra Harmanda Kimdir?

23 Haziran 1975 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Esra Harmanda, eğitimini İzmir İnönü Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldu.

1995 yılında İstanbul’a taşınan Harmanda, burada katıldığı deneme çekimlerinin ardından dizi teklifleri almaya başladı. İlk olarak 1996 yılında yayınlanan ve Tanju Çolak’ın hayatını konu alan "Kralın Hayatı" adlı dizide Hülya Avşar’ı canlandırdı.

Esra Harmanda, televizyonculuk kariyerine 1995 yılında ATV’de aktüel muhabirlik yaparak adım attı. Yapımcılık, sunuculuk ve oyunculuk gibi birçok alanda görev aldı. Sözcü gazetesinde röportajlar gerçekleştirdi ve “Pazar Röportajları” başlıklı tam sayfa bölümü hazırladı. Gazetede üç yıl köşe yazarlığı yaptı.

Ayrıca iki yıl boyunca Kuşdili Spikerlik Okulu’nda “Programcılık” dersi verdi.

Esra Harmanda, 2017 yılının Haziran ayında Prof. Dr. Bora Farsak ile ikinci evliliğini yaptı.