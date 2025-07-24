Yozgat İl Özel İdaresi tarafından, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kırıksoku Köyü yolunda başlatılan asfalt sathi kaplama çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, köy yolunun 3 kilometrelik kısmında 1. kat asfalt sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında katkı sunan başta Valimiz olmak üzere milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kurum personeline şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.