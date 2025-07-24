Yozgat’ta üç aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada araçlardan biri takla atarken, hafif yaralananlar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Yozgat-Ankara E88 karayolu üzerinde, Novada AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı.

Kazada ölen olmazken, araçlarda bulunan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazada takla atan araç dâhil olmak üzere üç araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.