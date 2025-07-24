Kaymakamı Mehmet Halis Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Fatih Arslan da katıldı.

Yerköy’de, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Fatih Arslan da katıldı.

Mahallelerin Sorunları Masaya Yatırıldı

Toplantıda, mahallelerde yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve muhtarların talepleri ele alındı. Muhtarların sahadaki gözlemlerine dayanan görüş ve önerileri doğrultusunda, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması için değerlendirmelerde bulunuldu.

“Muhtarlar Yerel Yönetimlerin Temel Taşıdır”

Toplantıda konuşan Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Arslan, bu tür istişare toplantılarının düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.