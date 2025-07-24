Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak göreve başladı.

Bektaş’a yeni görevinden dolayı ASKF Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette, Başkan Bektaş’a görevinde başarı dilekleri iletildi.

ASKF heyeti, Bektaş’ın spor camiasına sunduğu katkıların bu yeni görevinde de artarak süreceğine inandıklarını belirtti. Ziyaret kapsamında ayrıca, spor kulüplerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçları üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Yozgat ASKF Yönetimi, Başkan Bektaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu görevin hem hastane kurumu hem de şehir adına hayırlı olmasını temenni etti.