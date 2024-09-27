Toplum Destekli Kolluk Faaliyetleri kapsamında, Yozgat merkeze bağlı Tayip, Evci, Kırıksoku, Baltasarılar ve Derbent köylerinde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

SİLAH ATMANIN TEHLİKELERİ ANLATILDI

Jandarma ekipleri, düğünlerde silah atmanın yaratabileceği tehlikeleri detaylı bir şekilde anlatarak, vatandaşlara bu konuda bilinçlenmelerini sağlayacak bilgilendirme broşürleri dağıttı. Yapılan bilgilendirme çalışmasında, silah kullanımının yalnızca düğünler gibi kutlama ortamlarında değil, genel olarak halk güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kamu yararına bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Jandarma, bu tür bilinçlendirme kampanyalarıyla düğünlerde yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar ise jandarmanın bu çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, düğünlerde silah atma alışkanlığının sona ermesi için bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti.