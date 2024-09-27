Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Çekerek’te öğrenci taşımacılığı yapan şoförlere yönelik önemli bir "Trafik Denetim ve Eğitim Faaliyeti" düzenledi.

Çekerek İlçe Emniyet Trafik Ekipleri, Çekerek İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen bu faaliyette, öğrenci servis araçları denetlendi ve şoförlere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Denetim kapsamında verilen eğitimlerde şu konulara değinildi: “Emniyet kemeri kullanımının önemi, lastik basınçlarının düzenli kontrolü, alkollü araç kullanmanın tehlikeleri, servis araçlarına biniş ve iniş sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, “hız limitlerine uyum ve genel trafik kuralları.”

Sürücülere bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirme amacıyla denetim ve güvenlik tedbirlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.