Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) temel seviye eğitimi, Yozgat il genelinde öğretmenler için başarıyla tamamlandı.

14 ilçeden gönüllü olarak seçilen öğretmenler, eğitim süresince yenilikçi öğretim yöntemleriyle tanışarak, öğrencilerine bilimsel düşünme ve problem çözme becerileri kazandıracak projeler geliştirdiler.

STEM SENARYOLARI GELİŞTİRİLDİ

Eğitim boyunca, STEM eğitici ve Scientix elçileri rehberliğinde öğretmenler, sınıflarında uygulayabilecekleri STEM senaryoları geliştirdi. Bu senaryolar, öğretmenlerin kendi okullarında ve çevre okullarda uygulayabileceği şekilde yaygınlaştırılacak. Projelerin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek ve bilim ile teknolojiyi günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerini güçlendirmektir.

ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

STEM eğitiminin ardından, Scientix elçileri ve STEM eğiticilerinin katılımıyla bir günlük çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda, öğretmenler tarafından geliştirilen STEM projeleri sunuldu ve bu projelerin ilçelerdeki okullara nasıl yaygınlaştırılabileceğine dair stratejiler belirlendi. Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, STEM eğitimlerinin tüm ilçelerde yaygınlaştırılması için gerekli desteği sağlayarak, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

GELECEĞE HAZIRLIK

Yozgat İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arun, STEM eğitimine ilişkin yaptığı açıklamada, "STEM eğitimi, öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatmayı amaçlıyor. Bilim, teknoloji ve mühendislik alanında dünya genelinde yaşanan gelişmelere ayak uydurabilen bir nesil yetiştirmek için STEM eğitimini yaygınlaştırmaya kararlıyız. Yozgat'ın her köşesinde öğrencilerimizin yaratıcı düşünme ve inovatif projeler üretme kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

STEM eğitimine katılan öğretmenler, kazandıkları bilgileri öğrencilerine aktarmak için sabırsızlandıklarını belirten Arun, “Bu eğitimin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladılar. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, STEM projelerinin yaygınlaştırılması için öğretmenler arasında işbirliği ağları oluşturuldu” ifadelerini kullandı.