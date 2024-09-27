Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, ilçedeki öğrenci pansiyonlarında görevli nöbetçi belletici öğretmenler katıldı.

Toplantının ana amacı, pansiyonlarda barınan öğrencilerin güvenliği ve düzeni hakkında bilgilendirme yapmak olarak belirlendi.

Şimşek, toplantıda öğrenci güvenliğinin sağlanması ve pansiyon yaşamının düzenlenmesi konularında önemli bilgiler paylaştı.

Şimşek yaptığı açıklamada, “Bu tür toplantıların, eğitim kurumlarının etkin yönetimi ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim alması açısından büyük öneme sahip” ifadelerini kullandı.