Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulunarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Haşim Kılıç Mahallesi'nde, Molla Hüsrev Camii önünde gerçekleştirilen Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına Zabıta Müdürü Ertuğrul Dönmez de katıldı.

Müdür Dönmez, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Toplum sağlığı için atılan her adım büyük önem taşıyor. Biz de üzerimize düşeni yaparak bu kampanyaya destek verdik" dedi.

Ayrıca, Ertuğrul Dönmez, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade ederek, kan bağışı gibi hayati önem taşıyan etkinliklerde yer alarak topluma hizmet etmeye özen göstereceklerini vurguladı.