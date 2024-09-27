Boğazlıyan Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği kitap fuarı ile kültürel bir etkinliğe daha imza atacak.

7-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Boğazlıyan Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşecek olan fuar, çok sayıda sanatçı, yazar, şair ve akademisyeni bir araya getirecek.

Fuarın onur konuğu olarak katılacak olan Prof. Dr. Bayram Dalkılıç, etkinlikler boyunca ziyaretçilere özel söyleşiler gerçekleştirecek. Ayrıca, imza günleri, şiir dinletileri ve çocuk oyunları gibi çeşitli aktivitelerin yer alacağı fuar, her yaştan katılımcıya hitap etmeyi hedefliyor.

Boğazlıyan Kitap Fuarı, hem gençler hem de tüm Yozgatlılar için bir buluşma noktası olacak. Kitapseverleri, edebiyat tutkunlarını ve aileleri bir araya getiren bu etkinlik, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel birikimi artırmayı amaçlıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, “Bu yılki fuarla ilgili heyecanını dile getirerek, tüm vatandaşları etkinliğe davet ediyorum. 7-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, herkesin katılımını bekliyor ve bu önemli kültürel etkinlikte yer alacak olanların unutulmaz anılar biriktireceği bir ortam sunmayı vaad ediyor. Bu fırsatı kaçırmamak için herkesi Boğazlıyan Kitap Fuarı’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.