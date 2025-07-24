Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan ve Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, üniversite ile sağlık kurumları arasındaki iş birliği olanakları değerlendirildi.

Görüşmede özellikle sağlık alanında yürütülebilecek ortak projeler, eğitim ve uygulama faaliyetleri ile sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Karaaslan ve Op. Dr. Başer’e teşekkür etti.