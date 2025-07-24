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Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan ve Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

İş Birliği Konuları Değerlendirildi1

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, üniversite ile sağlık kurumları arasındaki iş birliği olanakları değerlendirildi.

İş Birliği Konuları Değerlendirildi

Görüşmede özellikle sağlık alanında yürütülebilecek ortak projeler, eğitim ve uygulama faaliyetleri ile sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Karaaslan ve Op. Dr. Başer’e teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi