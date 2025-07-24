Harita verilerine göre Yozgat ile İskenderun arasındaki mesafe yaklaşık 530 kilometre olarak ölçülüyor. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha ve trafik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Otobüs Yolculuğunda Süre Biraz Daha Uzuyor

Özel araçla seyahat edenler için yolculuk süresi ortalama 7 ila 8 saat arasında sürerken, otobüsle yapılacak yolculuklarda bu süre birkaç saat daha uzayabiliyor. En sık kullanılan güzergâhlar arasında Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye üzerinden geçen rota öne çıkıyor.

Yozgat’tan İskenderun’a yapılan bu uzun yolculuk, hem iş hem de turizm amaçlı seyahat edenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Yolculuk öncesinde hava durumu ve trafik bilgilerini kontrol etmek, sürücülere zaman ve konfor açısından büyük avantaj sağlayabilir.