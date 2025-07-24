Coğrafi özellik açısından 34.53 enlem ve 36,56 boylamları arasında olan Tarsus, Berdan Nehrinin Alüvyonlu Ovasında kurulmuştur. İlçenin güney kısımları müsbit ovalar, kuzeyinde sarp Toros dağlarından meydana gelir.
Tarsus-Yozgat Arası Özel Araçla Kaç Km?
Tarsus-Yozgat arası seyahet mesafesi özel araç ile 425 km’dir.
Tarsus-Yozgat Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Ortalama olarak 4 saat 47 dakikadır.
Tarsus-Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat?
Ortalama olarak 7 saat 15 dakikadır.
Tarsus-Yozgat Arası Otobüs Fiyatı Ne Kadar?
1.000 ila 1.200 TL arasındadır.
Muhabir: Beyza Bulut