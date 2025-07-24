Coğrafi özellik açısından 34.53 enlem ve 36,56 boylamları arasında olan Tarsus, Berdan Nehrinin Alüvyonlu Ovasında kurulmuştur. İlçenin güney kısımları müsbit ovalar, kuzeyinde sarp Toros dağlarından meydana gelir.

Yozgat Tarsus Kaç Km (1)

Uzaya gidecek olan üçüncü Türk Gökhan Erdem kimdir?
Uzaya gidecek olan üçüncü Türk Gökhan Erdem kimdir?
İçeriği Görüntüle

Tarsus-Yozgat Arası Özel Araçla Kaç Km?

Tarsus-Yozgat arası seyahet mesafesi özel araç ile 425 km’dir.

Tarsus-Yozgat Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ortalama olarak 4 saat 47 dakikadır.

Tarsus-Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak 7 saat 15 dakikadır.

Tarsus-Yozgat Arası Otobüs Fiyatı Ne Kadar?

1.000 ila 1.200 TL arasındadır.

Muhabir: Beyza Bulut