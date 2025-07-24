KPSS 2025/1 tercih sonuçları, başvurular bittiği 17 Temmuz tarihiden sonra başladı. KPSS merkezi atama tercih sonuçları 24 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren erişim sağlandı.

Yerleştirme bilgileri ve yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda sunulacaktır.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili adaylar Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle öğreneceklerdir.

ÖSYM’den Duyuru Geldi

"10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."