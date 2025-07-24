Buna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına ortalama 45 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Zam kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından henüz resmi olarak açıklanmasa da sektöre yakın kaynaklar artışın kesinleştiğini belirtiyor. Zamla birlikte birçok ilde otogazın litre fiyatı 21 lirayı aşacak.

Fiyat Artışından Önce Depo Doldurun

Zam haberi üzerine LPG’li araç sahiplerine çağrıda bulunuldu. Sürücülerin gece yarısından önce akaryakıt istasyonlarına yönelerek mevcut fiyatlardan faydalanmaları tavsiye ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde istasyonlarda yoğunluk yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Yeni fiyatların 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren geçerli olması bekleniyor. Zamla ilgili detayların ilerleyen saatlerde EPDK tarafından duyurulması bekleniyor.