Iğdır küçük olması ve köyler dışında ki önemli noktaların Iğdır il merkezinde toplanması ulaşım açısından kolaylık oluşuyor.

Yozgat-Iğdır Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Özel araç kullanıldığında ortalama 11 saat 47 dk. Sürmektedir.

Yozgat-Iğdır Arası Özel Araçla Kaç Km?

Iğdır-Yozgat arası seyehat mesafesi ortalama olarak 956 km’dir.

Yozgat-Iğdır Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak 13 saat 50 dakikadır.

Yozgat-Iğdır Arası Otobüs Fiyatları Ne Kadar?

Ortalama fiyatı 1800 TL’dir.