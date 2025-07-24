Iğdır küçük olması ve köyler dışında ki önemli noktaların Iğdır il merkezinde toplanması ulaşım açısından kolaylık oluşuyor.
Yozgat-Iğdır Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Özel araç kullanıldığında ortalama 11 saat 47 dk. Sürmektedir.
Yozgat-Iğdır Arası Özel Araçla Kaç Km?
Iğdır-Yozgat arası seyehat mesafesi ortalama olarak 956 km’dir.
Yozgat-Iğdır Arası Otobüsle Kaç Saat?
Ortalama olarak 13 saat 50 dakikadır.
Yozgat-Iğdır Arası Otobüs Fiyatları Ne Kadar?
Ortalama fiyatı 1800 TL’dir.
Muhabir: Beyza Bulut