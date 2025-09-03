İŞKUR tarafından açıklanan listeye göre, Akdağmadeni ilçesinde 1 laboratuvar teknikeri, Sorgun’da ise farklı mesleklerde toplam 33 personel alınacak.

Sorgun’da öne çıkan meslek grupları arasında mobilya montajcısı, elektrikçi, ön muhasebeci, satış elemanı, şoför, marangoz ve sağlık bakım teknisyeni bulunuyor.

Yerköy ilçesinde ise 45 kişilik alım yapılacak. Gazaltı kaynakçısı için 15 kişilik kontenjan ayrılırken, teknik ressam, beden işçisi, mobilya imalatçısı ve plastik enjeksiyon üretim elemanı gibi farklı pozisyonlarda da istihdam sağlanacak.

Yozgat merkezde ise en fazla alım yapılacak. Toplam 98 kişilik kontenjan ayrılan merkezde; satış danışmanı, aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, engelli ve yaşlı bakım elemanı, gıda mühendisi, diyetisyen, paramedik, öğretmen, mimar, inşaat mühendisi, fizyoterapist ve müşteri temsilcisi gibi çok sayıda meslek grubunda alım yapılacak.

Yenifakılı ilçesinde ise 1 elektrik tesisatçısı alınacak.

178 Kişilik Kontenjan Açıldı

İŞKUR’un açıkladığı verilere göre Yozgat genelinde açılan kontenjan sayısı 178 oldu. Alımlar farklı branşlarda yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.