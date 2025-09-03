Anadolu Sağlık Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Yozgat merkeze bağlı Baltasarılar köyüne içme suyu hattı yenilendi

Yozgat İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Baltasarılar köyünde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yozgat'ta Içme Suyu Hattı Yenilendi! (4)

Şebeke hattının yenilenmesi, köy halkının daha sağlıklı şartlarda su kullanmasını sağlamak ve su kaçaklarını önlemek açısından önem taşıyor.

Yozgat'ta Içme Suyu Hattı Yenilendi! (3)

İl Özel İdaresi yetkilileri, hizmetlerin il genelinde gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Valilik ve milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Muhabir: Alpaslan Demir