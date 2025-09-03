Yozgat merkeze bağlı Baltasarılar köyüne içme suyu hattı yenilendi
Yozgat İl Özel İdaresi Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Baltasarılar köyünde içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Şebeke hattının yenilenmesi, köy halkının daha sağlıklı şartlarda su kullanmasını sağlamak ve su kaçaklarını önlemek açısından önem taşıyor.
İl Özel İdaresi yetkilileri, hizmetlerin il genelinde gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Valilik ve milletvekillerine teşekkürlerini iletti.
Muhabir: Alpaslan Demir